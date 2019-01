Cambia progetto stazione Sant'Ambrogio

COM-EM

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Un nuovo ingresso che valorizzerà l'area della Pusterla e che trasformerà l'intera area in una vera e propria zona di passaggio in collegamento con il sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio, la piazza adiacente e l'Università Cattolica. E' stato modificato il progetto della nuova Stazione di Sant'Ambrogio della M4, la nuova metropolitana di Milano e la nuova soluzione è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Il progetto, come si legge in una nota del Comune, prevede la realizzazione di due aperture sui muri nord e ovest per creare l'uscita dal cunicolo di collegamento tra le linee M2 e M4 e l'uscita all'esterno sarà poi protetta da una copertura con vetrata sorretta da un sobrio portale in metallo. Ci sarà poi un'ampia scalinata che supererà il dislivello tra il piano della città e il livello dell'uscita dal collegamento M2-M4.