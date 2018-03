Camion a fuoco, 20 km di coda a Milano

RR

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Quasi 20 chilometri di coda si sono formate sulla Tangenziale ovest di Milano in direzione Laghi a causa dell'incendio, poco dopo le 19, di un camion che trasportava ferro. Il mezzo ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire, poco dopo l'area di servizio di Assago. I vigili del fuoco sono a lavoro con diversi mezzi per spegnere le fiamme ma sono importanti i disagi alla circolazione.