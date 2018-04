Campo tulipani sold out a Pasquetta

GGD

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Pasquetta tra i fiori per i milanesi, che hanno fatto registrare il sold out al campo di tulipani di Cornaredo, il primo 'tulip u-pick field' italiano, ossia un campo dove poter raccogliere e comprare dei fiori, non a caso aperto da due olandesi, Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios. In un ettaro e mezzo, i due hanno piantato 350.000 bulbi di 312 varietà, alcuni dei quali disposti a forma di cuore per permettere ai visitatori di scattarsi selfie romantici. Per entrare si paga un buono da 3 euro che vale per 2 tulipani, da raccogliere durante la visita. Chi vuole ne può scegliere altri - a 1 euro e 50 l'uno - e farsi confezionare un mazzo all'uscita. La fioritura, iniziata la scorsa settimana, durerà solo alcune settimane, più o meno fino a metà aprile.