Cane 'varesino' vince il Crufts a Londra

(ANSA) - MILANO, 11 APR - E' stato un cane 'varesino' a sbaragliare tutti i tradizionali concorrenti anglosassoni in quello che viene ritenuto il premio canino più prestigioso del mondo, il 'Crufts', che si svolge al Kennel Club di Londra da 127 anni. A vincerlo è stato un Cheasapeake Bay Retriever di quasi 4 anni nato e allevato a Varese. Cooper ha vinto nella 'open class', quella più importante. "Il giudice mi ha fatto molti complimenti, perché l'animale è davvero perfetto - racconta Simone Comunetti, il proprietario - e detto dagli inglesi, campioni indiscussi delle competizioni cinofile, è stato un onore. Cooper è nato nell'allevamento 'Jane Wells', ed è stato allevato da Margie Pozzi che ha ereditato l'attività dal nonno. Anche Simone, l'attuale proprietario di Cooper, ha fatto una scelta di vita e ha aperto un allevamento suo, l'Happy with dog, nella proprietà di famiglia, una villa degli Anni '30 in 10 mila metri di giardino.