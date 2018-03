Cap lancia Acca2o, informazioni su acqua

COM-GTT

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Il mondo dell'acqua a portata di smartphone. In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, il Gruppo CAP - gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano - presenta l'app Acca2o. Un innovativo servizio digitale, disponibile sia per Android che per IOS, che permette a tutti di accedere in ogni momento ai dati relativi alla composizione dell'acqua che si sta bevendo, in un appartamento è in qualsiasi altro luogo dell'hinterland milanese. "La tecnologia digitale ha un ruolo fondamentale per dialogare con i cittadini in un'ottica di trasparenza e informazione puntuale", spiega Alessandro Russo, presidente e ad di Gruppo CAP. "La nostra #waterevolution è anche questo - aggiunge -: utilizzare gli strumenti più innovativi per imparare a conoscere l'acqua, il suo grado di sicurezza e qualità, ma anche il suo inestimabile valore". La app consente anche di pagare le bollette, verificare i consumi e contattare l'assistenza clienti per ogni esigenza.