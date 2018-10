Carcerato fa 'doppio lavoro' in pizzeria

YN0-EM

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il tribunale gli aveva concesso un permesso premio per uscire dal carcere di Bollate per lavorare in una pizzeria di Milano, ma proprio lì la Squadra mobile ha trovato armi e droga. Un pluripregiudicato di 37 anni condannato per rapina e reati in materia di stupefacenti e armi, è stato arrestato dopo la perquisizione nel locale in zona Bicocca di proprietà di un suo parente che è risultato estraneo alla vicenda. L'uomo poteva uscire dal carcere di giorno e doveva rientrare per passare la notte. Gli investigatori hanno monitorato i suoi movimenti verso il lavoro e nei giorni scorsi hanno scoperto nel controsoffitto del bagno privato 170 grammi di cocaina, 600 grammi di marijuana 700 grammi di hashish, mentre nel magazzino al piano sotterraneo erano stati nascosti nel tubo per l'areazione un fucile doppietta con canne mozzate (risultato rubato nel 2012 in un appartamento a Genova), 53 cartucce e una pistola rivoltella con due cartucce.