Caro biglietti, ultras Juve contro Milan

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Gli Ultras della Juventus protestano contro il caro biglietti per Milan-Juventus, big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni polemici, firmati dai Drughi: "75 buone ragioni per non vedere la partita coi piccioni" e "Milan-Juve, alzi prezzi a più non posso e metti a posto i conti in rosso", si legge. Le tifoserie organizzate della Juventus avevano già annunciato l'intenzione di disertare il match a causa del costo del biglietto, 75 euro per il terzo anello verde. A San Siro è comunque prevista la presenza di oltre 70mila spettatori: gli altri settori dello stadio infatti sono ad un passo dal tutto esaurito.