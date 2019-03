Cattolica di Milano 'incontra' Matera

RR

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Milano 'incontra' Matera, capitale europea della cultura. Un 'viaggio' attraverso una serie di eventi, iniziative e attività che si svolgeranno per tutto il 2019. 'Università Cattolica incontra Matera 2019': è questo il nome del progetto promosso dall'ateneo, dall'Istituto Giuseppe Toniolo, dalle diocesi di Matera, Potenza e Melfi, in collaborazione con Fondazione Matera 2019. Il progetto è stato illustrato dal pro rettore vicario Antonella Sciarrone Alibrandi alla presenza di Paolo Verri, direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, nel corso di un incontro che si è tenuto ieri a Milano. Due le linee d'azione attorno a cui il progetto si sviluppa. La prima è Lucania FutureLab, un progetto di alternanza scuola lavoro, che coinvolge oltre 220 alunni di scuole lucane. La seconda è Mater Matera nei Chiostri, una serie di eventi culturali ed esibizioni, con l'obiettivo di portare Matera a Milano. Dà il via a queste attività culturali la mostra dedicata all'artista lucano Antonio Paradiso.