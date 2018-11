Celebrata solennità S.Carlo a Milano

CSN

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - "L'aggregazione motivata dalla nostalgia è sterile, l'aggregazione consolidata dalla paura è conflittuale, l'aggregazione forzata dalla normativa è artificiosa. Noi siamo il popolo radunato dalla speranza, convinto dalla fede nelle promesse di Dio, animato dal dono dello Spirito Santo". A dirlo, questo pomeriggio, nella sua omelia, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini - nella Solennità di San Carlo - a conclusione del Sinodo Minore "Chiesa dalla genti. Responsabilità e prospettive". In un Duomo di Milano gremito di gente per la solenne celebrazione, l'Arcivescovo ha presieduto il solenne Pontificale nella festa di San Carlo Borromeo, vescovo e compatrono della Diocesi. Presente anche l'Assemblea sinodale, riunita dal mattino al Centro diocesano "che ha votato il documento finale di 'Chiesa dalle genti' e l'ha consegnato a monsignor Delpini per la successiva promulgazione".