Centinaio a Eicma, settore importante

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 10 NOV - "Questo delle due ruote è un settore importantissimo e trainante, sia dal punto di vista economico sia da quello turistico. E io come ministro del turismo ho una particolare attenzione al turismo sulle due ruote": lo ha detto il ministro per le Politiche agricole e il Turismo Gian Marco Centinaio a margine della sua visita a Eicma, il salone mondiale delle due ruote in corso fino a domani alla Fiera di Milano a Rho (Milano). "Il settore va molto bene e dopo la crisi è ripartito con numeri importanti e sta andando bene anche l'export. Questo vuol dire che la qualità di quello che viene prodotto in Italia pone il paese al top tra i produttori e i consumatori di due ruote", ha aggiunto Centinaio.