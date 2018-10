Coca in Italia dall'Olanda, 7 arresti

YZN-GNN

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 24 OTT - Sette persone sono state arrestate per traffico internazionale di cocaina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese). Il gruppo era formato da 15 persone, le altre 8 erano state arrestate in flagranza nel corso delle indagini: trasportavano cocaina in Italia tramite 'corrieri-ovulatori' inviati in Sud America e Olanda, che poi venivano recuperati una volta atterrati all'aeroporto di Milano Malpensa (Varese). L'indagine della Gdf di Malpensa denominata 'Black Snow' (perché la cocaina era miscelata con una sostanza vegetale nera per eludere i controlli), era partita dopo l'arresto di un corriere fermato in aeroporto con 10 chili di cocaina in una valigia. Il gruppo aveva base logistica tra le province di Savona, Asti, Torino e in Svizzera. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 18 chili di cocaina proveniente da Perù e Olanda.