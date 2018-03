Commerciante ucciso,un fermo a Mantova

RT

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - I carabinieri di Mantova hanno eseguito un fermo per omicidio, disposto dalla Procura, nei confronti di Brunetto Muratori, pregiudicato di 62 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco del commerciante Sandro Tallarico, 58 anni. Il commerciante fu ucciso il 17 gennaio scorso lungo il ponte di san Giorgio in centro a Mantova. I carabinieri sono arrivati a ottenere il provvedimento di fermo sulla scorta di testimonianze, intercettazioni e altre indagini tecniche. Muratori, su cui si erano concentrate le indagini dalle fasi iniziali, si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.