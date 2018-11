Como, protesta no vax contro i medici

RR

(ANSA) - COMO, 15 NOV - Sono stati contestati dai movimenti 'no vax' i cartelloni pubblicitari della campagna pro vaccinazioni voluta dall'Ordine dei Medici di Como. Nei cartelloni sotto lo slogan 'Isolato... o vaccinato' si vede un bambino o una bambina sola e, a fianco, un gruppo di quattro bambini sotto la scritta "Vaccinazione, meglio per te, meglio per gli altri. Ascolta il tuo medico". La campagna di sensibilizzazione, varata una settimana fa dall'Ordine dei Medici comasco, è stata pesantemente attaccata sui social network dai contrari alle vaccinazioni. C'è chi ha parlato di "vergognosa campagna discriminatoria sui bambini" o di "indecenza", e chi ha chiesto di inoltrare le immagini ai vicepremier Salvini e Di Maio, al presidente della Commissione sanità o al ministro Grillo affinché intervengano. "Noi medici - ha detto Gianluigi Spata, presidente dell'Ordine di Como - ribadiamo la necessità e l'importanza della vaccinazione e sottolineiamo come vaccinarsi lo si debba fare per sé e per gli altri".