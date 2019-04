Conte: io contro imprese? Mi arrabbio

RT

(ANSA) - BRESCIA, 05 APR - "Se dicono che sono contro le imprese mi arrabbio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato al teatro Grande di Brescia dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Nel decreto Sblocca cantieri "c'è un lunghissimo elenco di provvedimenti - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Se qualcuno si azzarda a dire che siamo contro le imprese mi arrabbio". "Non mi interessa aumentare il Pil solo per il 3% della popolazione", ha detto ancora Conte, sottolineando che le misure per la crescita devono avere anche obiettivi sociali di ridistribuzione della ricchezza.