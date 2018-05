Corteo anarchici: 5 denunciati

BRU-Y9M

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Erano in possesso di 27 bastoni, 10 spranghe e un coltello i 5 italiani appartenenti all''area dura' anarchica denunciati oggi a Milano dalla Polizia nell'ambito del corteo organizzato contro l'Eni e altre multinazionali. I cinque sono stati bloccati all'angolo fra via Lario e viale Stelvio, nella zona della manifestazione. In auto avevano bastoni, spranghe e il coltello, poi sequestrati. Sono stati identificati e quindi denunciati.