Cortile liceo Parini 'corte' cibo strada

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Un luogo d'incontro polifunzionale, una corte aperta al pubblico dedicata al cibo e al momento del suo consumo tra street food, design e tecnologie sostenibili. E' la Food Court ideata dalla piattaforma web Streeteat, che prenderà vita in occasione del Fuorisalone 2018 (17-22 aprile) nel cuore del Brera Design District, all'interno del cortile del liceo Parini di via San Marco. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, propone - si legge in una nota degli organizzatori - tradizioni gastronomiche e nuovi design degli spazi ristorativi come cornice conviviale di un nuovo modello di hub sociale. Uno spazio di approfondimento e confronto su temi di attualità tra cui la gestione e la condivisione degli spazi, l' eco-sostenibilità e la sharing economy. A guidare i visitatori nella Food Court e a rispondere alle domande dei visitatori più curiosi, saranno gli stessi alunni del liceo, "ambasciatori" del progetto.