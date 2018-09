Croce celtica su lapide a Milano

COM-EM

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "Ferma condanna per il vergognoso imbrattamento" della lapide dedicata a tre partigiani all'interno del parco di via Moncucco è stata espressa dall'Anpi Provinciale di Milano. Nella notte, ignoti hanno disegnato una croce celtica sulla lapide dedicata a Luigi Bossi, Attilio Lombardi e Alvez Sturaro. "L'ignobile azione - spiega Roberto Cenati, presidente dell'Anpi milanese - offende la memoria di chi ha combattuto per la libertà di tutti noi e Milano capitale della Resistenza. Chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire per individuare i neofascisti responsabili di questo vergognoso oltraggio, in aperto contrasto con i principi della Costituzione repubblicana e le leggi Scelba e Mancino".