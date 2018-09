Da Tod's capi icona a sfilata uomo-donna

YDM-MA

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Prima volta sulla stessa passerella per le collezioni uomo e donna di Tod's, con i capi icona della griffe protagonisti della primavera estate 2019. La pelle, materiale caro alla maison, disegna il percorso delle due linee. Ecco che - nella linea donna - pelli pregiate sono tagliate dalle preziose mani degli artigiani ed arrivano perfino ad essere lavorate all'uncinetto. Il focus è sempre sugli accessori, con una novità per la donna: la riedizione della storica D-bag, rivisitata in modo moderno. Sfila anche la collezione uomo, disegnata da Andrea Incontri, che condivide i codici di stile con la linea donna. L'idea è quella di un dialogo che unisce maschile e femminile. Il must have è il completo giacca e pantalone, anche nella versione in pelle, in tutta una serie di caldi colori speziati. E' pensata per un uomo abituato a viaggiare e lavorare, che porta con sé bagagli leggeri e sceglie capi da mixare fra loro.