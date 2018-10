Denunciato secondo pirata strada

SI

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - È stato individuato e denunciato dalla polizia locale il pirata della strada responsabile dell'incidente, avvenuto verso le 3 della notte tra venerdì e sabato, a Milano in viale Monza: è un italiano di 35 anni. Aveva perso una targa nell'incidente dopo il quale era fuggito e in cui è rimasta ferita ed è in gravissime condizioni una donna. Sempre ieri era stato denunciato anche un altro pirata della strada, anche in questo caso grazie alla targa persa, che aveva causato il ferimento di due motociclisti in piazzale Loreto a Milano, fuggendo senza prestare soccorso. Nel caso di viale Monza, gli agenti hanno scoperto che la macchina era intestata ad una società che affitta veicoli. L'auto incidentata, ora sotto sequestro, è stata trovata nel parcheggio di un palazzo ad Agrate Brianza (Milano). Nel frattempo, probabilmente sentendosi scoperto, un uomo ha telefonato alla centrale operativa della polizia locale dicendo di volersi costituire. E' stato denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso.