Derby Milano 0-0, emozioni senza gol

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Finisce 0-0 il derby tra Milan e Inter. Ma le emozioni non mancano. Meglio i nerazzurri, nonostante due clamorosi errori di Icardi e un gol annullato all'argentino dalla Var. La formazione di Spalletti 'vede' l'obiettivo Champions e mantiene a distanza il Milan, otto punti che danno una sorta di tranquillità ai nerazzurri e che per la squadra di Gattuso sono un gap quasi irrecuperabile. La partita non è spettacolare. Icardi è protagonista, ma in negativo: al 38' del primo tempo beffa Donnarumma ma la Var segnala il fuorigioco dell'argentino e annulla. La prestazione del capitano nerazzurro si caratterizza soprattutto per due errori clamorosi a porta vuota. Il Milan dal canto suo è meno brillante e non è quasi mai pericoloso a parte una conclusione di Cutrone e una di Kessiè.