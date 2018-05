Diritti tv: Serie B, trattative private

Y1N

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - La Lega B proverà a vendere i diritti tv del campionato per il prossimo triennio avviando trattative private. Lo ha deliberato l'assemblea dei club cadetti all'unanimità, informata dal presidente Mauro Balata che nessuna delle tre offerte pervenute (Mediaset, Perform e Discovery secondo indiscrezioni) ha superato il prezzo minimo. I soggetti interessati a partecipare alle trattative dovranno darne comunicazione rispondendo all'invito della Lega B, pubblicato sul sito ufficiale, entro le ore 19 del 14 maggio 2018, come rende noto la Lega B in un comunicato. Balata ha informato i club della volontà di caratterizzare i playoff e i playout con una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Fondazione Ospedale del Bambino Gesù, il più grande centro pediatrico d'Europa. Dopo la riunione della scorsa settimana con i direttori amministrativi delle società, l'Assemblea ha approfondito alcuni temi riguardanti la distribuzione di risorse derivanti dalla mutualità.