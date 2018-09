Disagi a Milano per resina in strada

CSN

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Traffico congestionato, stamani, nel centro di Milano, con ripercussioni a catena su vari mezzi di superficie, a causa di un problema di natura tecnica che ha portato alla chiusura di un ampio tratto di via Torino, in zona Duomo. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, la chiusura a scopo precauzionale della strada si sarebbe resa necessaria per la presenza di resina sulla strada e sui binari. Materiale che si ipotizza sia stato lasciato per errore durante operazioni di manutenzione. Via Torino, da via Orefici a via Lupetta, è stata così chiusa al traffico dalle 8,30 alle 11, e quindi i mezzi delle linee 2, 3, 14, 12, 15, 19 e 9 e 10 sono stati deviati, causando gravi ritardi alla circolazione in mezza Milano.