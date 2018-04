Disciplinate tariffe Musei Civici Milano

COM-RR

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Con 30 voti a favore e 6 astenuti, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera di disciplina delle tariffe dei musei civici. Il piano di razionalizzazione "non modifica le tariffe attualmente in vigore (5 euro per il biglietto intero e 3 per il ridotto) ma rimodula gratuità e riduzioni in modo da venire incontro alla sempre maggiore domanda da parte del pubblico milanese, italiano e (sempre più) internazionale". La 'Domenica al Museo' (ovvero l'adesione all'iniziativa promossa dal Mibact) viene istituita in via permanente e quindi, ogni prima domenica del mese, sarà prevista la gratuità dell'ingresso a tutti i musei civici. L'ingresso gratuito nei pomeriggi - attualmente possibile ogni martedì pomeriggio e durante l'ultima ora dell'orario di ingresso - viene limitata a due pomeriggi al mese: in particolare il primo e il terzo martedì di ogni mese. Il Museo del Risorgimento, Palazzo Morando e la collezione permanente del Mudec diventano permanentemente musei a ingresso gratuito.