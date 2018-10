Dualità, un successo il progetto Allianz

COM-RR

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Si è conclusa con successo la prima edizione del Progetto Dualità Scuola-Lavoro di Allianz Italia, la compagnia assicurativa guidata dall'ad Giacomo Campora. I primi trenta giovani, studenti delle scuole secondarie superiori, assunti a ottobre 2016 con un contratto di apprendistato part-time di due anni, "dopo aver conseguito il diploma di maturità, hanno completato il percorso di formazione duale in Allianz Italia". La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta ieri nell'auditorium della Torre Allianz alla presenza di Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz Italia, e Letizia Barbi, direttore delle Risorse Umane. "Siamo molto orgogliosi - ha detto Devescovi - perché i risultati confermano la validità del percorso intrapreso. Questi primi trenta giovani hanno maturato un'esperienza lavorativa altamente formativa in un contesto organizzativo innovativo e di respiro internazionale che si tradurrà in un vantaggio competitivo quando entreranno definitivamente nel mondo del lavoro".