Due feriti, trovato pirata: era ubriaco

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - È stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia locale l'automobilista che stamani ha causato il ferimento di due motociclisti in piazzale Loreto a Milano, fuggendo senza prestare soccorso. I feriti hanno riportato 20 giorni di prognosi. L'area è munita di impianto di videosorveglianza che ha ripreso l'incidente e, dopo alcune ore, il conducente è stato identificato e sottoposto a prova etilometrica ed è risultato positivo. E' M.S, 24 anni, italiano con almeno due precedenti per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, con patente sospesa e numerosi precedenti penali. È stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso e sanzionato per guida con patente sospesa e svolta vietata. Proseguono le indagini della Polizia locale per identificare un altro pirata della strada che ha causato un incidente in via Melchiorre Gioia con due feriti.