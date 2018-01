EA7: ufficiale firma Kuzminskas

YN6

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - Ora è ufficiale: Mindaugas Kuzminskas è un giocatore dell'EA7 Milano. Lo annuncia il club sul proprio sito: ''La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Mindaugas Kuzminskas, ala di 2.05, 28 anni, proveniente dai New York Knicks''. Nella sua stagione da rookie nella Nba ha giocato 68 partite con 6.3 punti di media in 14.9 minuti di impiego, con la Nazionale lituana ha vinto la medaglia d'argento europea nel 2013 e nel 2015. L'ala indosserà la maglia numero 19 e giocherà sia in campionato che in Eurolega.