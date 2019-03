Ernia, mi diverto con la deluxe

YUO-GGD

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Ernia aggiunge un altro pezzo della saga con '68 (Till The End)', riedizione dell'album pubblicato a settembre. Per il rapper milanese le sette tracce in uscita il 5 aprile (il 12/4 anche in doppio LP) sono un'occasione per allargare le frontiere e sfogarsi, come spiega: "Volevo divertirmi, l'ho preso come fosse un mixtape, che si fa con freestyle e amici". Oltre a Nitro nel mid-tempo 'Certi giorni', primo estratto, Ernia collabora con Lazza in 'Il mondo chico' e l'emergente Chadia Rodriguez in 'Mr Bamboo'. A proposito di 'Phi', brano dal contenuto sessuale esplicito, dice: "Chi critica il rap da benpensante magari sostiene che Mick Jagger sia un genio, e non capisce che anche i suoi testi parlavano sempre di sesso: se tanti ci ascoltano, allora magari vale la pena prendersi il tempo per capire cosa c'è dietro, cosa stiamo dicendo. Piaccia o meno, stiamo facendo la cultura di questo tempo". Dal 5/4 Ernia girerà l'Italia per sei in-store, mentre il tour ripartirà a giugno.