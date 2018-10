Esercitazione protezione civile-Fs

MF

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Messa in sicurezza in caso di perdita di liquido infiammabile da una cisterna e applicazione del piano di emergenza sono quanto hanno provato Fs e protezione civile nell'esercitazione che si è svolta a Mantova. La cisterna si trovava sul binario sei della stazione ferroviaria di Mantova Frassine (che è uno scalo terminale di merci pericolose) in attesa di essere introdotto nell'area del raccordo 'Versalis'. Alla prova, coordinata dalla Prefettura di Mantova, hanno partecipato la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco di Mantova, la Polizia Locale del Comune di Mantova, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia, le società del Gruppo FS Italiane e altre imprese ferroviarie. L'esercitazione, che non ha avuto ripercussioni sulla circolazione, è stata anche l'occasione per testare la serena montata sul campanile della chiesa del Frassino dalla Protezione Civile che fa capo alla Polizia Locale di Mantova per avvisare la popolazione in caso di incidenti rilevanti nella zona industriale.