Export distretti lombardi +7% in 2017

COM-RS

(ANSA) - MILANO, 23 APR - I dati congiunturali, che ora consentono di fotografare l'intero anno 2017, mettono in luce una performance positiva di export per i distretti tradizionali lombardi, al di sopra della media nazionale: +7% l'incremento a valori correnti, rispetto al 2016 (+5,3% la media dell'aggregato nazionale). In particolare, si è registrata un'accelerazione nel quarto trimestre, nell'ordine di un +9,7% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2016. E' l'analisi del Monitor dei Distretti della Lombardia a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Sia i mercati maturi che i nuovi mercati si sono mostrati trainanti. Le esportazioni dirette agli sbocchi commerciali maturi sono cresciute nell'anno del 7,4% (+9,8% nel quarto trimestre). Particolarmente dinamiche le vendite in Germania (+11,5% su base annua), Francia (+7,6%), Spagna (+6,9%) e Stati Uniti (+6,6%). L'export destinato ai nuovi mercati, che rappresenta il 37% circa del totale, è aumentato del 6,4% nel 2017 (+9,5% nel quarto trimestre).