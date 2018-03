F1: Garage Italia partner Alfa-Sauber

COM-GTT

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Garage Italia diventa partner dell'Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il logo dell'azienda fondata da Lapo Elkann, e specializzata nella customizzazione delle auto e non solo, comparirà sul casco di Charles Leclerc. Lo annunciano, in una nota congiunta, il Team Principal della scuderia, Frederic Vasseur, e Lapo Elkann, che di Garage Italia è anche presidente e direttore creativo. "Lavorare insieme ad un'azienda così innovativa sarà fonte d'ispirazione sia per i piloti sia per l'intero team", commenta Vasseur. "Da sempre credo nel dare l'opportunità ai giovani di dimostrare quanto valgono e sono estremamente convinto che i piloti dell'Alfa Romeo Sauber F1 Team otterranno grandi successi nella prossima stagione - aggiunge Lapo -. Entrare nel mondo della Formula 1 al fianco dell'iconica Alfa Romeo, marchio a me molto caro, mi rende orgoglioso: insieme faremo grandi cose".