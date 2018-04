Falsi servizi Striscia:Mediaset parte ci

YB2-LF

(ANSA) - BARI, 03 APR - Con la costituzione di parte civile di Mediaset e le eccezioni preliminari è cominciato dinanzi al Tribunale Monocratico di Bari il processo nei confronti di Domenico De Pasquale (in arte Mingo) e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito Mingo era socio), accusati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione. Stando all'ipotesi accusatoria Mingo, ex inviato barese di Striscia la Notizia, avrebbe truffato Mediaset con la complicità di sua moglie, entrambi difesi dall'avvocato Francesco Maria Colonna, facendosi pagare 10 servizi relativi a fatti inventati e invece spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. L'importo complessivo delle due truffe ipotizzate dalla magistratura barese ammonta a oltre 170mila euro. Il processo proseguirà il prossimo 16 ottobre con l'audizione dei primi testi.