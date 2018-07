Fanno razzia di 'supermoto', 4 arrestati

YLJ-AG

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 21 LUG - I Carabinieri di Riccione hanno arrestato quattro persone, componenti di una banda specializzata in furto di moto di grossa cilindrata. I quattro, tutti originari di Cinisello Balsamo nel Milanese e già noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati dai militari con una decina di moto rubate per un valore complessivo di 150.000 euro. La banda, giunta a Riccione e Misano proprio in occasione del raduno World Ducati Week che vede la partecipazione di oltre 80.000 appassionati, ha agito di notte trafugando le motociclette dai parcheggi degli hotel ai danni di turisti in Riviera per la manifestazione. Le moto oggetto di furto, in prevalenza Ducati del valore minimo ognuna di 15.000 euro, venivano parcheggiate in zone isolate per essere poi prelevate dalla banda. I Carabinieri riccionesi stanno indagando per appurare se le moto di marca fossero destinate alla vendita all'estero.