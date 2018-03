Fassone, rifinanziamento Milan si farà

Y1N

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "Le proposte ci sono, il rifinanziamento si farà". Così l'ad del Milan, Marco Fassone, sul rifinanziamento del debito contratto dal club e dal proprietario Li Yonghong con il fondo Elliott, elemento cruciale per la Uefa in vista del settlement agreement. "La Uefa - ha detto Fassone, a Londra prima della partita di Europa League con l'Arsenal - vorrà avere da parte nostra rassicurazioni sulla continuità del club, essere tranquilla che una scadenza di finanziamento a metà ottobre non possa rappresentare per il Milan un ostacolo insuperabile. E sono convinto di avere in mano gli elementi per rassicurarla, o perché il rifinanziamento sarà fatto o perché sarà comunque garantita la continuità del club. Il club non deve temere nulla".