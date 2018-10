Fatti saltare con esplosivo 2 postamat

YN3-GNN

(ANSA) - BERGAMO, 27 OTT - Due sportelli automatici delle Poste, i 'postamat', sono stati fatti saltare in aria la notte scorsa in provincia di Bergamo con dell'esplosivo. In azione quasi certamente la stessa banda, che ha agito attorno alle 3,30 all'ufficio postale di Bagnatica e un'ora dopo a quello di Albano Sant'Alessandro, paese che dista una decina di chilometri. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Bergamo, che stanno indagando. Non è ancora noto l'ammontare del bottino, mentre i danni sono particolarmente ingenti.