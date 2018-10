Feltrinelli riunisce editori e cocktail

COM-RT

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - A inaugurare, domani alle 19 alla Fondazione Feltrinelli a Milano, 'Garamond - storie di editori', una serie di appuntamenti con i protagonisti del mondo dell'editoria, abbinati a un cocktail creato per l'occasione, saranno presenti gli animatori di Iperborea. E il cocktail, in questo caso, non potrà che chiamarsi 'Helsinki Mule' dal momento che la casa editrice è specializzata in letteratura nord europea. "Garamond - Storie di editori", si svilupperà con degli appuntamenti conviviali dedicati ai libri - spiega Feltrinelli - al mestiere di pensarli e realizzarli crearli, ai dettagli più nascosti nei volumi. Iperborea è la casa editrice che inaugura il ciclo di incontri che mette al centro l'esperienza concreta del mestiere editoriale. Saranno presenti l'editore Pietro Biancardi e il direttore editoriale Cristina Gerosa, presentati dal giornalista Alessandro Beretta.