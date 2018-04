Fendi Casa festeggia 30 anni

GGD

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Trent'anni e non sentirli: alla Design week Fendi Casa spegne le candeline dedicando le vetrine del negozio Luxury Living di via Durini a un'installazione che vede come protagonisti tre prodotti iconici, che hanno segnato, uno per ogni decade, la storia dell'home collection. Protagonista della collezione del 1994, la dormeuse Cosima, rieditata con una seduta in pelle nabuk blu. L'accezione avanguardista della linea torna nel divano Eros del 2004, con un rivestimento in pelle beige e dettagli blu a contrasto. Infine, il nuovo divano One, sintesi di rigore stilistico e compostezza contemporanea. Thierry Lemaire firma invece una linea living formata dal progetto Beaune, tavolo e consolle, e dal divano Constantin, abbinato ai nuovi cuscini con il logo FF, disegnato da Karl Lagerfeld nel 1965, e realizzato per l'occasione in pelliccia di visone intarsiata.