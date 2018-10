Feriti due minorenni vicino Arco Pace

SI

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Due amici minorenni italiani sono rimasti feriti, la scorsa notte, a causa di una rissa scoppiata, davanti al 'Bar Marilù' in corso Sempione nei pressi dell'Arco della Pace, fra una quindicina di persone fra cui anche stranieri di diverse nazionalità. Un diciassettenne, coinvolto nella lite le cui cause al momento non sono state accertate, è stato ferito con un oggetto tagliente al braccio e al polso; il suo amico sedicenne accorso in suo aiuto è stato colpito al volto con un violento pugno. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: il primo al San Paolo, il secondo al Fatebenefratelli. L'episodio si è verificato poco dopo le 2: la rissa e' stata fra uomini descritti come maggiorenni che poi sono fuggiti prima dell'arrivo di una Volante. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto c'erano già le ambulanze il cui personale ha assistito i feriti portati in 'codice giallo' ai Pronto soccorso: le loro condizioni non sono gravi.