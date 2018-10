Feriti nel Pavese due gemelli di 9 anni

RR

(ANSA) - PAVIA, 14 OTT - Due gemelli di 9 anni, una bambina e un bambino, sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, a Redavalle (Pavia), in Oltrepò Pavese. I due bambini viaggiavano sull'auto condotta dal padre, un uomo di 49 anni: anche lui ha riportato gravi ferite. La vettura sulla quale viaggiavano il padre e i due figli si è scontrata con un furgone per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri. I due bambini, sbalzati fuori dall'abitacolo, sono stati subito soccorsi dal 118. La bambina è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre il fratellino è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Brescia.