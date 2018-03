Ferretti Group leader in Nord America

COM-GTT

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Ferretti Group torna negli Stati Uniti e, dopo i saloni di Fort Lauderdale e di Miami, partecipa al Palm Beach International Boat Show. Otto i modelli esposti, da domani al 25 marzi, tra cui Custom Line Navetta 33 da 108 piedi e Ferretti Yachts 920, che hanno debuttato lo scorso febbraio al Miami Yacht Show. La presenza a Palm Beach consolida la leadership di Ferretti Group in Nord America, dove si guarda con particolare attenzione al made in Italy. E' anche per questo motivo che, in occasione del cinquantesimo anniversario di Ferretti Yachts, il gruppo ha scelto di proseguire la sua collaborazione con prestigiosi marchi. Tra questi, la cantina italiana La Scolca, Maserati, Dolce & Gabbana. Marina Ibiza è invece a disposizione per i servizi dedicati agli armatori Ferretti Group, mentre Seabob, noto per i suoi prodotti d'intrattenimento e di velocità in acqua, espone i suoi modelli in edizione limitata.