Festa Juve a Gedda,"è nostra,una in più"

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Festa della Juventus nello spogliatoio dello stadio di Gedda, dopo l'1-0 al Milan che vale il primo trofeo stagionale. Dybala e Pjanic sono i primi a postare le foto sui social con la Supercoppa in braccio: "1 in più, campioni", scrive l'argentino, che incassa subito il complimento di Claudio Marchisio, un grande ex: "Grandi!!!". "Supercoppa è nostra", scrive Pjanic. Chiellini, da buon capitano, preferisce pubblicare la foto del gruppo festante: "SuperJuve!!!Avanti così!. La stessa foto è utilizzata da Bonucci: "SuperCampioni!!!", esulta il difensore, l'anno scorso al Milan.