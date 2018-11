Festa per i 90 anni di Silvio Garattini

BRA

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Festa a sorpresa per Silvio Garattini in occasione dei suoi 90 anni. I 500 ricercatori dell'Istituto Mario Negri lo hanno atteso stamattina nell'atrio della sede milanese e quando ha varcato il portone d'ingresso, poco prima delle 10, lo hanno accolto con un grande applauso e grida di auguri. Gli hanno regalato una maglietta bianca con scritto 90 a grandi caratteri e le firme di tutti. Lui, che ha sempre detto di non amare le feste di compleanno, era visibilmente commosso e ha ringraziato tutti. Fondatore, nel 1963, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri', il professor Garattini ne è stato direttore scientifico fino al giugno scorso; dal primo luglio ricopre la carica di presidente. Nei 55 anni della sua direzione, l'Istituto ha prodotto oltre 14.000 pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi, e ha portato alla specializzazione oltre 7.000 giovani laureati e tecnici.