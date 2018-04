Fiamme da serbatoio auto, ustioni gravi

RR

(ANSA) - CHIURO (SONDRIO), 24 APR - Uno straniero è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Sondrio per le ustioni riportate oggi dopo le 20 a Chiuro (Sondrio), dove all'improvviso la sua auto ha preso fuoco. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava maneggiando una tanica di benzina, quando tutto d'un tratto dal serbatoio che si apprestava a riempire si sono sprigionate le fiamme che lo hanno avvolto. A un certo punto la macchina, avvolta dal fuoco, è scivolata lungo una discesa andando a schiantarsi contro una vettura parcheggiata sulla quale, per fortuna, non c'era nessuno a bordo. Sul posto, oltre al personale sanitario per i soccorsi all'ustionato residente nella zona di Tirano (Sondrio), i Vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano sullo strano incidente i cui contorni sono tutti da chiarire.