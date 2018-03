Fiamme distruggono casa nel Varesotto

RR

(ANSA) - VARESE, 29 MARZO - Un vasto incendio ha distrutto un appartamento all'interno di una villa a due piani nel comune di Castello Cabiaglio (Varese), questa sera. L'allarme è scattato intorno alle 19.30, sul posto sono arrivate nove mezzi dei vigili del fuoco di Luino e Varese i quali, a quanto si è appreso, hanno fatto molta fatica ad accedere allo stabile a causa della ridotta dimensione delle vie di accesso, che avrebbero permesso il passaggio solo degli automezzi più piccoli. Infine i vigili del fuoco, abbandonate le autopompe, a bordo di quatto fuoristrada dotati di modulo antincendio, un autobotte e un carro luci sono riusciti a spegnere le fiamme e stanno ora procedendo alla messa in sicurezza l'area. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti, hanno distrutto una parte della copertura della villa e interessato due appartamenti, danneggiandone seriamente uno. Nessun ferito registrato.