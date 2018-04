Fondazione Veronesi a Milano Food City

CRT

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Mentre Fiera Milano prepara la settima edizione di TuttoFood, (6-9 maggio 2019), il cibo di qualità sarà protagonista di Milano Food City, la settimana del cibo dal 7 al 13 maggio prossimi, manifestazione di cui Fiera Milano e Tuttofood sono promotori fin dalla prima edizione. Debutta in questa occasione la nuova partnership con la Fondazione Umberto Veronesi, che promuoverà lo stile di una corretta alimentazione con una serie di attività rivolte in particolare ai bambini delle scuole primarie e secondarie e alle loro famiglie. Gli appuntamenti si svolgeranno a Palazzo Giureconsulti dove avranno luogo la mostra interattiva 'Io Vivo Sano': un percorso guidato da divulgatori scientifici attraverso la spesa sana, gli alimenti che ci fanno bene e il rapporto cibo e DNA e i laboratori Bimbi In Cucina, Mamme In Classe: 4 momenti di "mani in pasta"per i bambini e lezioni per i genitori sui corretti stili di vita, tenuta dalla biologa nutrizionista Elena Dogliotti.