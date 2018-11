Fontana, la ricerca è il nostro futuro

Y9M-GGD

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Regione Lombardia è una terra di ricerca e il nostro futuro sta nella ricerca e nell' innovazione. Ogni anno in Lombardia vengono presentati 1.000 brevetti". Lo ha detto il governatore, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di consegna del premio Lombardia è Ricerca, alla Scala di Milano, che consegnerà 1 milione di euro ai tre scienziati Michele De Luca, Graziella Pellegrini e Tobias Hirsch, padri della scoperta di una terapia genica ex-vivo per la cura dell'epidermolisi bollosa, nota come 'sindrome dei 'bambini farfalla'. Il premio viene consegnato proprio oggi, nell'anniversario della scomparsa di Umberto Veronesi, a cui è dedicata la Giornata della ricerca.