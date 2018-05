Food week a Milano da 7 a 13 maggio

RED

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Il "carrello della spesa" sarà il tema della nona edizione della kermesse milanese del gusto Milano Food Week, declinato tra cucine tematiche, racconti di cibo, show-cooking di grandi chef e una campagna solidale per aiutare i milanesi in difficoltà. Sette cucine tematiche disseminate per la città, tante quante i giorni di durata dell'evento. "Storycooking" che coinvolgeranno 40 chef e 4 onlus impegnate in una raccolta di generi alimentari in favore delle fasce disagiate della popolazione che avrà luogo in 2 weekend (5-6 e 12-13 maggio) in 9 supermercati Pam di Milano e uno di Rozzano. Istituzioni ed esperti di alimentazione hanno illustrato il ricco palinsesto di iniziative. "Il carrello - ha spiegato Federico Gordini, ideatore e presidente di Milano Food Week - rispecchia le nostre abitudini, i nostri gusti, il nostro stile di vita accomuna chef e casalinghe e rappresenta quindi uno spunto di riflessione sui consumi del pubblico".