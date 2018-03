Funerali Mondonico tra cori e sedie

Y1N

(ANSA) - RIVOLTA D'ADDA (CREMONA), 31 MAR - Applausi, bandiere, fumogeni e il coro 'Emiliano passaci la sedia' hanno accolto il feretro di Emiliano Mondonico nella chiesa di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, dove riceverà l'ultimo saluto. Nella folla di migliaia di persone c'erano anche un paio di tifosi con una sedia pieghevole brandita in aria (un'altra da cucina è stata esposta a una finestra in un palazzo davanti alla chiesa), in ricordo della celebre protesta contro l'arbitro nella finale di coppa Uefa del '92 tra Torino e Ajax, una delle immagini icone della carriera dell'allenatore.