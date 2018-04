Fuorisalone, esposizioni e creatività

SI

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Esposizioni tecnologiche sull'asse Cina-Italia, mostre immersive, un ostello temporaneo per designers visitabile e decine di eventi con denominatore comune la creatività. Sono le proposte in zona Bovisa a Milano in occasione del Fuorisalone 2018, dal 17 al 22 aprile. Le iniziative, messe in campo dal local network INBOVISA, sono confluite nel neonato distretto tecnologico Bovisa Design District. Il distretto propone quattro grandi esposizioni aperte al pubblico: Smart Life E.volution, 27 tra aziende e startup cinesi dell'incubatore Tus Star; il nuovo "inizio luminoso" di Bright Monday e Design x Designers, con in mostra prototipi e progetti provenienti dal sistema Politecnico; le migliori innovazioni del progetto europeo Co-Create. E poi Living Philosophy sulla filosofia cinese dell'abitare, Homevisit, con protagonista l'artigianato campano, il contest per designers PhabLabs 4.0 e le porte aperte del Laboratorio Controprogetto.