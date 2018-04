FuoriSalone, uno skyline lungo un secolo

COM-ALG

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Anche quest'anno Urban Up del Gruppo Unipol conferma la sua presenza a House in Motion, l'edizione 2018 del FuoriSalone, esponendo "Milano. Le Origini del Futuro", una videoinstallazione interattiva che verrà esposta fino al 28 aprile nel "Cortile d'Onore" dell'Università Statale di Milano. Progettata da Studio Azzurro, si legge in una nota, è lunga 14 metri, composta da 12 monitor (di cui 4 touch-screen) e permetterà una visita interattiva di un immaginario skyline della città di Milano dal 1925 al 2025. Trentadue silhouette di altrettante architetture costituiscono le pietre miliari di questo viaggio nel tempo con immagini d'epoca, rendering, disegni di progetto che racconteranno l'evoluzione di una città. Dai grattacieli di Piazza Piemonte del 1925 passando per il Grattacielo Pirelli e Palazzo Lombardia fino ai progetti di riqualificazione in corso promossi da Unipol, tra cui la Torre Velasca, la Torre GalFa, e il nuovo Centro direzionale del gruppo bolognese firmato Mario Cucinella.