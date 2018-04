Furti di merci in spedizione, 5 fermi

YZN-RT

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 11 APR - Cinque persone sono state fermate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, con provvedimento emesso dalla Procura di Milano, a conclusione di un'indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano). Il gruppo, formato da peruviani, era specializzato nella commissione di furti di merce in spedizione e agiva nel Milanese. Sono stati accertati furti per un valore superiore ai 300mila euro.